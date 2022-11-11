Владивосток, , 05:10 — REGNUM Количество кредиторов судостроительной верфи, которая заявила иск о самобанкротстве, растёт. О планах обратиться с банкротными исками к АО «Восточная верфь» заявили «Промсвязьбанк» и ООО «Ресурс». Исковые заявления от этих кредиторов могут поступить в арбитраж Приморского края уже в ноябре 2022 года. Иск о самобанкротстве, поданный самим судостроителем, судом оставлен без движения до 18 ноября 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Восточная Верфь Alex omen

«Промсвязьбанк» 1 ноября 2022 года в реестре юридически значимых событий сообщил о планах подать иск о банкротстве АО «Восточная верфь». Такое же заявление, но 2 ноября, сделало и ООО «Ресурс». Через 15 дней с этих дат компании могут обратиться в суд с соответствующими исками. Суммы долгов перед этими юрлицами пока не сообщались.

Напомним, помимо самой верфи, к банкротному делу уже присоединилось АО «Аскольд», чей иск судья также оставил без движения до 25 ноября 2022 года.

Подачу банкротного иска компанией, которая строила военные корабли для Тихоокеанского флота ВМФ России и дальневосточных пограничных сил, ранее представитель краевых властей объяснил планами по финансовому оздоровлению и необходимостью выстроить работу с задолженностью. Также поднимался вопрос поиска инвестора для предприятия.

Помимо банкротных, у верфи есть крупные финансовые претензии от кредиторов, в том числе Минобороны РФ, которое требует почти 0,5 млрд рублей, и ООО «БФК-проект» — 25,2 млн рублей.

Читайте также: Военный судостроитель поднял белый флаг — корабли флоту РФ больше не нужны?