Пекин, 11 ноября, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Представитель министерства здравоохранения Китая призвал к принятию эффективных мер по предотвращению распространения гриппа среди пожилых людей и других ключевых групп населения в связи с началом сезона гриппа в некоторых регионах Китая, сообщает 10 ноября агентство Синьхуа.

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Местные органы власти должны строго предотвращать риски как пандемии COVID-19, так и респираторных инфекционных заболеваний, включая грипп, заявил на семинаре представитель Национальной комиссии здравоохранения Китая Лэй Чжэнлун. Исследования показывают, что группы высокого риска, такие как пожилые люди, беременные женщины, младенцы и дети, а также люди с хроническими заболеваниями, с большей вероятностью понесут серьезный вред от вируса гриппа.

Эксперты в области здравоохранения призвали группы высокого риска, особенно пожилых людей, сделать прививки от гриппа и заявили, что такие места, как школы и дома престарелых, должны усилить меры профилактики и контроля.