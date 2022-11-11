Вашингтон, , 04:45 — REGNUM Решение властей США отменить финансовые ограничения для российских димпмиссий и консульств является позитивным шагом, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, сообщает пресс-служба российского посольства.

Анатолий Антонов Mil.ru

«Рассчитываем, что банки правильно воспримут сигнал финрегулятора и перестанут блокировать переводы, необходимые для обеспечения нормального функционирования росзагранучреждений», — добавил он.

Антонов подчеркнул, что это решение американского минфина не снимает ответственность с администрации за введение незаконных односторонних ограничений. Он добавил, что имеет в виду рост цен, нарушение логистических цепочек и проблемы с продовольственной безопасностью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство торговли США лишило Россию статуса рыночной экономики из-за якобы усиления влияния государства. Отмечалось, что такое решение позволит властям США применять против России антидемпинговое законодательство.