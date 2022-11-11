Мадрид, 11 ноября, 2022, 04:45 — ИА Регнум. Испания поставит киевскому режиму еще две системы противовоздушной обороны (ПВО) Hawk («Ястреб») в дополнение к тем четырем, которые Киев получил ранее, заявила испанский министр обороны Маргарита Роблес, сообщает газета el Financiero.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Испания

Кроме того, в испанском городе Толедо вскоре начнется подготовка 64 боевиков ВСУ. Их должны обучить минному делу и точной стрельбе.

В настоящее время группа из 21 бандеровца проходит инструктаж в городе Альмерия (автономное сообщество Андалусия). Они учатся использовать гаубицу 105/14.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября агентство Reuters распространило информацию о том, что власти США рассматривают вопрос о новых поставках киевскому режиму систем ПВО Hawk.