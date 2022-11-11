Вашингтон, , 04:11 — REGNUM Прекращение финансирования Киева со стороны США будет равноценно немедленной победе России. Об этом 10 ноября рассказал замглавы минэкономики киевского режима Тарас Качка в беседе с обозревателем Washington Post Джошем Рогиным.

Оружие США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как пояснил Качка, без постоянной финансовой поддержки со стороны США, Евросоюза и Международного валютного фонда Киев ждут серьёзные проблемы. По словам чиновника, если поддержки не будет, экономика страны рухнет, ВСУ не смогут воевать дальше, что означало бы немедленную победу России.

При этом автор статьи Рогин отмечает, что несколько законодателей и высокопоставленных сотрудников Конгресса США и лидеры Республиканской партии уже обсуждают сокращение финансовой помощи Киеву, а ряд конгрессменов призывает к полному прекращению помощи.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Южная Корея продаст Соединенным Штатам артиллерийские боеприпасы, которые Вашингтон намерен отправить киевскому режиму.

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