Владивосток, , 05:12 — REGNUM В рамках банкротного дела некогда крупнейшего в Приморском крае тепличного комбината — ФГУП «Дальневосточное» к субсидиарной ответственности требуют привлечь его бывших руководителей. Соответствующее требование конкурсного управляющего арбитраж Приморского края планирует рассмотреть 15 ноября 2022 года, сообщает ИА REGNUM.

Завязь огурца Александр Погожев © ИА REGNUM

К субсидиарной ответственности требуют привлечь Владимира Сидоренко и Сергея Кульчина, но при этом относительно суммы претензий производство просят приостановить до окончания расчётов с кредиторами.

Напомним, банкротом предприятие из Суражевки, владельцем которого было Министерство науки и высшего образования РФ, признали по иску налоговой службы. В отношении ФГУП конкурсное производство ввели в октябре 2019 года. Позднее с претензиями к госпредприятию обратился и «Россельхозбанк», заявивший долг в размере более 101,7 млн рублей. На сегодня идёт формирование реестра кредиторов.