Вашингтон, 11 ноября, 2022, 04:12 — ИА Регнум. Страховые компании опасаются, что из-за отсутствия правил в случае введения лимита цен на российскую нефть танкеры останутся без страховки. Об этом сообщило агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По его данным, введение потолка цен на нефть из России может затронуть уже находящиеся в пути танкеры. Если выяснится, что топливо было продано по высокой цене, это приведет к аннулированию страховки и отказу покупателей принять груз. Это, считают страховщики, создаст финансовые и логистические проблемы.

Пока компании не располагают какими-либо инструкциями на этот случай. При этом страховщики не исключают, что подобное решение может навредить еще и окружающей среде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее страны Евросоюза решили усилить давление на Германию для введения потолка цен на российский газ. При этом ЕС больше не считает, что ограничение цен на энергоресурсы поможет преодолеть энергетический кризис.