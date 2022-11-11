Киев, , 03:45 — REGNUM Сигнал воздушной тревоги прозвучал в шести областях на подконтрольной Киеву территории б. УССР. Об этом 11 ноября свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны.

Тревога

Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Черкасской и Полтавской областях. Жителей регионов попросили пройти в укрытия. Также, по данным онлайн-карты, сигнал воздушной тревоги звучит на оккупированных Киевом частях территории Запорожской и Херсонской областей.

Также в телеграм-каналах администрации Харькова сообщалось о звуках взрывов в городе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о воздушной тревоге в Николаевской и Днепропетровской областях.

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