Симферополь, 11 ноября, 2022, 05:14 — ИА Регнум. Без движения до 9 декабря 2022 года оставлен банкротный иск к старейшей судостроительной компании Крыма, которая входит в дивизион «Объединённой судостроительной корпорации», — АО «Судостроительный завод «Море». Арбитраж Крыма дал время истцам устранить выявленные недочёты, сообщает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Судья Авшарян предложил до 9 декабря внести недостающие документы.

Кредиторы завода — ООО «Промышленный центр Гефест» и ООО «Опытный завод «Авиаль» — требуют ввести в отношении должника первый этап в процедуре банкротства (наблюдение). В качестве временного управляющего предложен Алексей Плохих из ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления» (Новосибирск).

Напомним, иск подан 31 октября 2022 года. В качестве обоснования предъявлены долги, которые были взысканы с судостроителей ранее по суду. Например, по одному из исков завод «Авиаль» отсудил долг почти на 18 млн рублей. Помимо этого, ООО «Дизель центр» с Камчатки также ранее сообщил о намерениях подать банкротный иск к заводу «Море».