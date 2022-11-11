Каир, , 03:46 — REGNUM Годовая потребительская инфляция в Египте по итогам октября увеличилась с 15% до 16,2%, сообщило статистическое агентство CAPMAS.

Рост цен QuoteInspector

Такой показатель является максимальным с 2018 года, когда рост цен на потребительские товары достиг 17,68%. Кроме того, по итогам октября базовая инфляция в Египте подскочила до 19%.

При этом учетная ставка в стране составляет 13,25%.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября Международный валютный фонд (МВФ) объявил, что предоставит Египту расширенную кредитную линию в $3 млрд, рассчитанную на 46 месяцев.

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