Каир, 11 ноября, 2022, 03:46 — ИА Регнум. Годовая потребительская инфляция в Египте по итогам октября увеличилась с 15% до 16,2%, сообщило статистическое агентство CAPMAS.

QuoteInspector Рост цен

Такой показатель является максимальным с 2018 года, когда рост цен на потребительские товары достиг 17,68%. Кроме того, по итогам октября базовая инфляция в Египте подскочила до 19%.

При этом учетная ставка в стране составляет 13,25%.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября Международный валютный фонд (МВФ) объявил, что предоставит Египту расширенную кредитную линию в $3 млрд, рассчитанную на 46 месяцев.