Вашингтон, 11 ноября, 2022, 03:45 — ИА Регнум. Телерадиовещательная корпорация CNN могла бы стать самой успешной сетью в истории, если бы создала телеканал, посвященный исключительно экс-президенту США Дональду Трампу. Об этом бывший глава Белого дома заявил на своей странице в соцсети Truth Social.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Если бы CNN были умны, то открыли бы консервативную сеть, где был бы только я, и это бы была самая успешная сеть в истории», — заявил он.

Трамп отметил, что прореспубликанский телеканал Fox успешен только потому, что предоставляет возможность ему высказаться. По его мнению, соцсети Twitter и Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стали нести убытки после того, как заблокировали учетные записи Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что результаты Республиканской партии на промежуточных выборах в американский Конгресс не вызвали у него ни злости, ни ярости. По его словам, люди, которых экс-глава Белого дома поддержал лично, показали хорошие результаты.