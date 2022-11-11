Красноярск, , 03:32 — REGNUM Отравление с предварительным диагнозом «ботулизм» диагностировано у троих жителей Красноярского края. Как сообщил в своём телеграм-канале глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев, пострадавшие ели отварную кукурузу в вакуумной упаковке производства фирмы из Узбекистана.

Кукуруза Pxhere.com

По словам Горява, эта кукуруза поставлялась не только в Красноярский край, но и в Новосибирскую, Кемеровскую и Омскую области, Хакасию, Бурятию, Алтайский и Забайкальский края.

Всю отгруженную в магазины продукцию арестовали и изъяли. В отношении импортёра проводится внеплановая проверка.

«Если вы вдруг успели купить эту кукурузу, ни в коем случае не употребляйте её в пищу!» — предупреждает Горяев.

Он подчеркнул, что ситуация остается на строгом контроле Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Мексики не хочет закупать жёлтую кукурузу из США.

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