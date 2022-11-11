Санкт-Петербург, , 05:15 — REGNUM Арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области не стал инициировать банкротное производство в отношении российского актива компании Nissan, — ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС», по которому достигнуто соглашение о передаче его в государственную собственность. Исковое заявление было возвращено истцу — региональной общественной организации инвалидов «Отрада» — без рассмотрения. Определение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано, сообщает ИА REGNUM.

Nissan sawyersong

Истец в качестве обоснования своих претензий приложил решение суда от марта 2022 года, по которому с ООО была взыскана неустойка за просрочку возмещения убытков по доставке автомобиля к месту гарантийного ремонта и обратно. Её общая сумма составила 36 055 224 рубля.

Суд указал на то, что неустойка, взысканная решением суда, «не учитывается при определении наличия признаков банкротства должника».

Напомним, компания-ответчик, работающая на рынке автопроизводства с 2006 года, принадлежит трём иностранным юрлицам. В октябре 2022 года Минпромторг РФ заявил о передаче актива в госсобственность, а права его собственника будет осуществлять ФГУП «НАМИ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, позднее об уходе с российского рынка заявили ещё ряд автопроизводителей. Так, после полугодового простоя компания Toyota закрыла свой завод в п. Шушары, а автоконцерн Renault передал один из активов властям Москвы.

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