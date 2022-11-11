Осло, , 03:12 — REGNUM Власти Норвегии дополнительно выделят киевскому режиму 1,5 млрд норвежских крон (более $147 млн) через созданный Британией Международный фонд поддержки Киева (IFU), сообщается на сайте норвежского правительства.

Подачка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ранее Осло уже направляло бандеровскому режиму 400 млн норвежских крон (более $39,2 млн) при посредничестве указанного фонда. Средства были предназначены для приобретения беспилотников и оборудования для подавления дронов, а также для закупки артиллерийских снарядов.

Всего Норвегия направила на военную помощь Киеву 4,4 млрд норвежских крон (свыше $430 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября итальянский министр обороны Гуидо Крозетто заявил, что власти Италии в настоящее время не готовят новых поставок оружия ВСУ.

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