Норвегия выделит Киеву дополнительно более $147 млн
Осло, 11 ноября, 2022, 03:12 — ИА Регнум. Власти Норвегии дополнительно выделят киевскому режиму 1,5 млрд норвежских крон (более $147 млн) через созданный Британией Международный фонд поддержки Киева (IFU), сообщается на сайте норвежского правительства.
Ранее Осло уже направляло бандеровскому режиму 400 млн норвежских крон (более $39,2 млн) при посредничестве указанного фонда. Средства были предназначены для приобретения беспилотников и оборудования для подавления дронов, а также для закупки артиллерийских снарядов.
Всего Норвегия направила на военную помощь Киеву 4,4 млрд норвежских крон (свыше $430 млн).
Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября итальянский министр обороны Гуидо Крозетто заявил, что власти Италии в настоящее время не готовят новых поставок оружия ВСУ.