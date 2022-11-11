Осло, 11 ноября, 2022, 03:12 — ИА Регнум. Власти Норвегии дополнительно выделят киевскому режиму 1,5 млрд норвежских крон (более $147 млн) через созданный Британией Международный фонд поддержки Киева (IFU), сообщается на сайте норвежского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский режим

Ранее Осло уже направляло бандеровскому режиму 400 млн норвежских крон (более $39,2 млн) при посредничестве указанного фонда. Средства были предназначены для приобретения беспилотников и оборудования для подавления дронов, а также для закупки артиллерийских снарядов.

Всего Норвегия направила на военную помощь Киеву 4,4 млрд норвежских крон (свыше $430 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября итальянский министр обороны Гуидо Крозетто заявил, что власти Италии в настоящее время не готовят новых поставок оружия ВСУ.