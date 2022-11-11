Вашингтон, , 03:10 — REGNUM Социальную сеть TikTok потребовали запретить в США американский сенатор-республиканец Марко Рубио (от штата Флорида) и его однопартиец, член палаты представителей Конгресса США Майк Галлахер (от штата Висконсин). Соответствующее требование законодатели изложили 10 ноября в статье, опубликованной в газете The Washington Post.

TikTok

По мнению американских законодателей, социальная сеть TikTok подвержена влиянию Коммунистической партии Китая (КПК), которая якобы может осуществлять слежку за американцами. Такая ситуация, по мнению авторов статьи, непозволительна для США в условиях холодной войны с Китаем, которая в любой момент может перейти в горячую фазу из-за Тайваня.

«Мы должны запретить данное приложение, которое может быть использовано для шпионажа, пока не слишком поздно, а не поощрять его использование в Соединенных Штатах, как это делает президент [США Джозеф] Байден. TikTok принадлежит компании ByteDance, но в Китае ни одна компания не является по-настоящему частной», — поясняют законодатели. При этом они указывают, что по законам КНР фирмы должны содействовать сотрудникам разведки, а это включает раскрытие данных.

По мнению республиканцев, с помощью TikTok спецслужбы Китая могут собирать данные о пользователях из США и составлять на них досье с целью шпионажа или шантажа. Кроме того, законодатели полагают, что через соцсеть можно тайно влиять на американских граждан.

Рубио и Галлахер обещали представить законопроект, предусматривающий запрет в США TikTok и других социальных сетей компаний, которые контролирует КПК.