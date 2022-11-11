Пермь, 11 ноября, 2022, 05:17 — ИА Регнум. Национализированный по решению суда ОАО «Соликамский магниевый завод» (Пермский край) пытается взыскать со своего бывшего акционера Игоря Пестрикова более 265 млн рублей, которые ранее тот получил в виде займа, и проценты за пользование чужими денежными средствами. Арбитраж Пермского края дело к производству пока не принял, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Исковое заявление поступило в суд 9 ноября 2022 года. Сумма заявленных требований составляет 265 297 918 рублей. Детали пока не сообщались, но ранее эта же сумма фигурировала в другом судебном разбирательстве. Из последнего следовало, что уже после вынесения вердикта о деприватизации основного пакета акций, его акционер получил от завода по договору займа 250 млн рублей. Этот же договор лёг в основу уголовного дела, фигурантом которого, в том числе, стал и директор предприятия Артур Уртаев.

Напомним, по иску Генпрокуратуры РФ в мае 2022 года суд фактически деприватизировал акции одного из старейших предприятий России. Ответчиками выступали четыре физлица, включая Игоря Пестрикова.

На сегодня пермская прокуратура также пытается изъять оставшиеся акции у миноритариев. Слушания по иску отложены на 22 декабря 2022 года.