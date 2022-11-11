Тегеран, , 03:11 — REGNUM Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян провел переговоры с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, в которых обсудил сделку по иранской ядерной программе, а также ситуацию вокруг территории бывш. УССР. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Исламской Республики.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что глава иранского министерства в ходе переговоров назвал сотрудничество с МАГАТЭ целесообразным. Он также рассказал Гутеррешу об обмене сообщениями с Вашингтоном по вопросу возобновления ядерной сделки. Кроме того, Абдоллахиян подчеркнул, что Тегеран не поставляет России беспилотники, в чем его обвиняет киевский режим.

«Амир Абдоллахиян в очередной раз решительно опроверг беспочвенные обвинения в отправке в Россию беспилотников с целью их использования в конфликте на [территории б. УССР]», — отметили в МИД Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Тегеран одобрил визит представителей МАГАТЭ на иранскую территорию для расследования появления частиц урана. 9 ноября глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси признал, что переговоры с Ираном в Вене пока результата не дали.