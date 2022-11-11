Вашингтон, , 03:10 — REGNUM Власти США продлят до 30 июня 2024 года действие временного защищенного статуса для граждан Сальвадора, Гондураса, Гаити, Никарагуа, Судан и Непала, сообщила в своем микроблоге сальвадорский посол в Вашингтоне Милена Майорга.

«Мигранты, добро пожаловать!» Paul Sableman

Этот статус дает право беженцам из указанных государств легально находиться на американской территории.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября агентство Reuters написало о том, что правительство города Эль-Пасо (штат Техас, США) приостановило программу по перевозке мигрантов в города, которые управляются демократами, после того, как Белый дом распорядился выдворить в Мексику венесуэльских нелегалов.

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