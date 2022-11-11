Вашингтон, 11 ноября 2022, 03:10 — REGNUM Власти США продлят до 30 июня 2024 года действие временного защищенного статуса для граждан Сальвадора, Гондураса, Гаити, Никарагуа, Судан и Непала, сообщила в своем микроблоге сальвадорский посол в Вашингтоне Милена Майорга.

«Мигранты, добро пожаловать!»
«Мигранты, добро пожаловать!»
Paul Sableman

Этот статус дает право беженцам из указанных государств легально находиться на американской территории.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября агентство Reuters написало о том, что правительство города Эль-Пасо (штат Техас, США) приостановило программу по перевозке мигрантов в города, которые управляются демократами, после того, как Белый дом распорядился выдворить в Мексику венесуэльских нелегалов.

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