Рим, 11 ноября 2022, 02:25 — REGNUM Пакет новых мер для смягчения последствий роста цен на энергоносители приняли власти Италии. Об этом 10 ноября сообщается на сайте правительства страны.

Правительство Италии
Правительство Италии

Пакет мер на сумму около €9,1 млрд предусматривает ряд льгот для компаний на покупку электроэнергии и газа. Также предусмотрены корпоративные льготы, направленные на повышение зарплаты сотрудникам, в том числе за счет возмещения расходов на коммунальные услуги.

Кроме того, с 1 января увеличивается максимальный порог оплаты наличными с 1000 евро до 5000 евро.

Кроме финансовой помощи, правительством было принято решение увеличить объёмы добычи природного газа в стране и с этой целью разрешить новые концессии на добычу природных ресурсов в море.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что предприятиям Италии разрешат платить в рассрочку за свет и за газ.

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