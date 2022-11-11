Рим, , 02:25 — REGNUM Пакет новых мер для смягчения последствий роста цен на энергоносители приняли власти Италии. Об этом 10 ноября сообщается на сайте правительства страны.

Правительство Италии

Пакет мер на сумму около €9,1 млрд предусматривает ряд льгот для компаний на покупку электроэнергии и газа. Также предусмотрены корпоративные льготы, направленные на повышение зарплаты сотрудникам, в том числе за счет возмещения расходов на коммунальные услуги.

Кроме того, с 1 января увеличивается максимальный порог оплаты наличными с 1000 евро до 5000 евро.

Кроме финансовой помощи, правительством было принято решение увеличить объёмы добычи природного газа в стране и с этой целью разрешить новые концессии на добычу природных ресурсов в море.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что предприятиям Италии разрешат платить в рассрочку за свет и за газ.

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