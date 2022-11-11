Вашингтон, , 02:26 — REGNUM Южная Корея продаст Соединенным Штатам артиллерийские боеприпасы, которые Вашингтон намерен отправить киевскому режиму. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По их сведениям, поставки боеприпасов могут являться частью «секретной сделки» между США и Южной Кореей, сроки заключения которой пока держатся в тайне. Источники утверждают, что Вашингтон намерен закупить партию около 100 тыс. снарядов, которые затем направят киевским нацистам в качестве военной помощи.

Газета указывает, что отправка вооружений через США позволяет Южной Корее не нарушать свои обязательства по отказу Киеву в поставках вооружений. Также Вашингтон планирует таким образом сэкономить собственные запасы боеприпасов, которые Соединенные Штаты пока не могут восполнить из-за постоянной отправки оружия киевскому режиму.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не подталкивает киевский режим к переговорам с Россией. Он отметил, что Соединенные Штаты продолжают поставлять оружие киевским нацистам в большом объеме.