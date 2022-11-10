Вашингтон, 11 ноября, 2022, 02:26 — ИА Регнум. Южная Корея продаст Соединенным Штатам артиллерийские боеприпасы, которые Вашингтон намерен отправить киевскому режиму. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM США и киевский режим

По их сведениям, поставки боеприпасов могут являться частью «секретной сделки» между США и Южной Кореей, сроки заключения которой пока держатся в тайне. Источники утверждают, что Вашингтон намерен закупить партию около 100 тыс. снарядов, которые затем направят киевским нацистам в качестве военной помощи.

Газета указывает, что отправка вооружений через США позволяет Южной Корее не нарушать свои обязательства по отказу Киеву в поставках вооружений. Также Вашингтон планирует таким образом сэкономить собственные запасы боеприпасов, которые Соединенные Штаты пока не могут восполнить из-за постоянной отправки оружия киевскому режиму.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не подталкивает киевский режим к переговорам с Россией. Он отметил, что Соединенные Штаты продолжают поставлять оружие киевским нацистам в большом объеме.