Флорида, США, , 02:27 — REGNUM Тропический шторм достиг побережья американского штата Флорида и принес с собой проливные дожди, которые вызывали наводнения, сообщает агентство Reuters.

Шторм Godunderstands.americanbible.org

В результате удара стихии погибли по меньшей мере два человека. Порывы ветра обрывают линии электропередач, из-за чего около 350 тысяч домохозяйств и предприятий остались без света.

Несколько домов в прибрежном районе Уилбур-бай-зе-Си оказались разрушены прибоем, а еще ряд строений — получили на повреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Николь» усилился до урагана, вызвал «обширное наводнение» на большей части Багамских островов и ослаб обратно до тропического шторма.

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