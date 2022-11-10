Тропический шторм «Николь» обрушился на Флориду
Флорида, США, 11 ноября, 2022, 02:27 — ИА Регнум. Тропический шторм достиг побережья американского штата Флорида и принес с собой проливные дожди, которые вызывали наводнения, сообщает агентство Reuters.
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Шторм
В результате удара стихии погибли по меньшей мере два человека. Порывы ветра обрывают линии электропередачи, из-за чего около 350 тысяч домохозяйств и предприятий остались без света.
Несколько домов в прибрежном районе Уилбур-бай-зе-Си оказались разрушены прибоем, а еще ряд строений получили повреждения.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Николь» усилился до урагана, вызвал «обширное наводнение» на большей части Багамских островов и ослаб обратно до тропического шторма.