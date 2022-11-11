Сан-Франциско, США, , 01:48 — REGNUM Банкротства компании Twitter, владеющей одноименной соцсетью, не исключил купивший недавно компанию американский предприниматель и миллиардер Илон Маск. Об этом 10 ноября сообщает издание The Information.

Илон Маск Daniel Oberhaus

«Банкротство не исключено», — так объявил Маск сотрудникам компании.

Новый владелец Twitter уточнил, что допускает подобный исход в случае, если социальная сеть будет тратить денег больше, чем зарабатывает.

Кроме того, Маск указал, что компания может столкнуться с «оттоком средств в несколько миллиардов долларов» и вероятнее всего, это может произойти в 2023 году.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Илон Маск запретил сотрудникам Twitter работать дистанционно и предупредил о тяжёлых временах для компании.

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