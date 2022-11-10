Брюссель, 11 ноября, 2022, 01:49 — ИА Регнум. Вооруженный ножом мужчина напал на полицейский патруль в бельгийской столице Брюсселе и убил одного из стражей правопорядка, сообщила газета Le Soir со ссылкой на федеральную прокуратуру Бельгии.

Matthew Kenwrick Полиция Бельгии

Погибший получил ранение в шею. Кроме того, при инциденте пострадал еще один сотрудник полиции. Он находится в больнице

Подозреваемый в совершении преступления был ранен подмогой, подоспевшей к месту происшествия. Его также госпитализировали.

Правоохранительные органы полагают, что происшествие может иметь «террористический след».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября в канадском городе Бернаби (провинция Британская Колумбия) на сотрудницу полиции напали с ножом. В результате случившегося женщина погибла.