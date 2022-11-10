Шарм-эль-Шейх, Египет, 11 ноября, 2022, 01:24 — ИА Регнум. Рост интереса к атомной энергетике, особенно к малым реакторам, выражают страны Африки. Такое заявление сделал 10 ноября генсек Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на мероприятии в рамках 27-й Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP27).

ИА REGNUM Атомная энергетика

«Мы сейчас, бесспорно, наблюдаем интерес к атомной энергетике со стороны государств, получавших выгоду от мирного использования атома… Даже Польша — единственная страна в Восточной Европе без источников атомной энергии — объявила о запуске вместе с США мощного амбициозного проекта», — отметил Гросси.

Гроссии уточнил, что интерес к атомной энергетике проснулся у стран «глобального юга». В ЮАР собираются продолжать и расширять программу строительства АЭС, Индия строит 8 реакторов, а Китай — 18. Кроме того, повышенный интерес отмечается в Мексике и Аргентине.

«Чуть ли не каждую неделю во время встречи с министром африканской страны я слышу от него, что его стране тоже нужна ядерная энергетика. Особенно для них важны малые модульные реакторы и те, что способны подключаться к электросетям малого масштаба», — указал Гросси.

Напомним, 27-я Конференция ООН по вопросам изменения климата (COP27) открылась 6 ноября на египетском курорте Шарм-эш-Шейх и продлится до 18 ноября. Ключевой вопрос мероприятия — финансовая и технологическая помощь странам Африки и другим, пострадавшим от глобального потепления.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что немецкий энергетический концерн Uniper отказался инвестировать в строительство АЭС в Швеции.