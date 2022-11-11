Майами, США, , 01:25 — REGNUM Большой обломок космического корабля «Челленджер», взорвавшегося и развалившегося на части вскоре после запуска в 1986 году, был обнаружен водолазами у побережья американского штата Флорида, сообщается на сайте Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Водолаз skeeze

Находка была сделана случайно. Водолазы работали над съемками фильма о Бермудском треугольнике. Они проверяли морское дно на наличие обломков самолета времен Второй мировой войны.

Обнаруженный фрагмент является первой найденной за 25 лет частью «Челленджера».

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года на дне Бермудского треугольника было найдено торговое судно SS Cotopaxi, которое пропало в 1925 году.

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