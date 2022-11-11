Вашингтон, , 01:25 — REGNUM Власти США лишили экономику России статуса рыночной из-за якобы усиления влияния государства. Об этом говорится в заявлении американского минторга.

Санкции Иван Шилов, ИА REGNUM

«Это решение является важным признанием увеличения российского государственного влияния на их экономику, которая ставит отрасли промышленности США в невыгодное положение при попытке конкуренции на глобальном уровне», — рассказали в министерстве.

В ведомстве указали, что такое решение американских властей позволит в США применять против России антидемпиноговое законодательство, а также якобы поддержать местные компании.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября правительство США разрешило американским банкам осуществлять транзакции для функционирования российских дипломатических миссий. Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что Госдеп США собирался запретить русским дипломатам покидать американскую территорию.