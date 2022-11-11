Амстердам, , 01:24 — REGNUM Нидерландское газохранилище Бергемер, являющееся одним из крупнейших в Европе, полностью заполнено голубым топливом. Об этом заявил министра по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен, сообщило агентство Reuters.

Газохранилище Alenka989

Общий уровень заполненности всех таких объектов в королевстве достиг 92%. Йеттен отметил, что быстрая заполняемость газохранилищ улучшает готовность страны к зиме.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября Роб Йеттен предупредил, что зимний сезон 2023–2024 гг. может быть очень тяжелым для стран ЕС из-за снижения поставок газа и эта ситуация потребует применения «дополнительных шагов».

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