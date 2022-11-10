Амстердам, 11 ноября, 2022, 01:24 — ИА Регнум. Нидерландское газохранилище Бергемер, являющееся одним из крупнейших в Европе, полностью заполнено голубым топливом. Об этом заявил министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен, сообщило агентство Reuters.

Alenka989 Газохранилище

Общий уровень заполненности всех таких объектов в королевстве достиг 92%. Йеттен отметил, что быстрая заполняемость газохранилищ улучшает готовность страны к зиме.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября Роб Йеттен предупредил, что зимний сезон 2023–2024 гг. может быть очень тяжелым для стран ЕС из-за снижения поставок газа и эта ситуация потребует применения «дополнительных шагов».