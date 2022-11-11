Вашингтон, , 01:24 — REGNUM Соединенные Штаты не пытаются оказать давление на киевский режим с целью склонить его к переговорам с Россией, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«США не давят на [киевский режим], мы не настаиваем на чём-либо при взаимодействии с [киевским режимом]», — заявил он.

Салливан подчеркнул, что Вашингтон не только поддерживает киевских нацистов в информационном поле, но и поставляет значительные объемы вооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее источники газеты The New York Times заявили, что власти Евросоюза и США уверены, что мирных переговоров между Россией и киевским режимом в ближайшее время не ожидается. По их данным, Брюссель и Вашингтон уверены в необходимости продолжения боевых действий.