Вашингтон, , 00:33 — REGNUM Публичную встречу в режиме онлайн впервые проведут экс-президент США Джордж Буш и Владимир Зеленский. Об этом 10 ноября сообщает телеканал CNN.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как уточнила пресс-служба института Джорджа Буша, встреча состоится на следующей неделе, её цель — подтвердить важность продолжения поддержки Киева Вашингтоном. По словам управляющего директора по глобальной политике института Дэвида Крамера, в момент встречи Буш будет находиться в Далласе.

Мероприятие в Далласе будет полностью открытым и состоится на фоне вопросов о желании республиканкой партии экс-президента продолжать поддержку киевского режима.

Отмечается, что встреча станет первой публичной дискуссией Буша и Зеленского, хотя до этого политики уже проводили переговоры в текущем году закрытом режиме.

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленскому поручили сделать переговоры невозможными — Макгрегор