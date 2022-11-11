Стокгольм, , 06:54 — REGNUM Отрицательные цены на электроэнергию установятся в Швеции в ночь на 11 ноября. Поэтому для тех домохозяйств, у которых есть почасовые контракты, настало время воспользоваться этим, советуют журналисты телеканала SVT.

Швеция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Согласно данным биржи NordPool, в ближайшие 24 часа цена на электроэнергию в Швеции в среднем снизится до двух эре (0,002 доллара США) за киловатт-час. А в течение нескольких отдельных ночных часов будет вырабатываться столько энергии, что при низком потреблении цена окажется и вовсе ниже нуля, чтобы производители могли избавиться от излишков.

Причина сверхнизких и даже отрицательных цен заключается в сильном ветре, дующем над Швецией. Свою лепту вносят и большие объемы ветровой энергии, вырабатываемые в Дании и Германии. Даже датчане 11 ноября будут платит всего 2-3 эре за кВтч.