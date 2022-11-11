Вашингтон, , 00:34 — REGNUM Американский президент Джо Байден подписал меморандум, касающийся усиления продовольственной и сельскохозяйственной безопасности США, сообщили журналистам в Белом доме.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Целями документа являются совершенствование доступа американцев к безопасному и доступному продовольствию, а также предоставление производителям возможности поставлять свою продукцию на внутренний рынок.

Кроме того, меморандум предусматривает повышение готовности страны к угрозам для урожая, домашнего скота и к повышению стоимости еды.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что наносят удар по мировой продовольственной безопасности, создавая помехи для экспорта российских удобрений и продовольствия.

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