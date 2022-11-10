Вашингтон, 11 ноября, 2022, 00:34 — ИА Регнум. Американский президент Джо Байден подписал меморандум, касающийся усиления продовольственной и сельскохозяйственной безопасности США, сообщили журналистам в Белом доме.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Целями документа являются совершенствование доступа американцев к безопасному и доступному продовольствию, а также предоставление производителям возможности поставлять свою продукцию на внутренний рынок.

Кроме того, меморандум предусматривает повышение готовности страны к угрозам для урожая, домашнего скота и к повышению стоимости еды.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США наносят удар по мировой продовольственной безопасности, создавая помехи для экспорта российских удобрений и продовольствия.