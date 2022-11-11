Белград, , 10:21 — REGNUM Бывший начальник Генштаба Армии Сербии и оппозиционный кандидат на выборах президента в 2022 году Здравко Понош обвинил главу сербского государства Александра Вучича в злоупотреблении армией в целях политической пропаганды. Об этом Понош заявил в авторской статье, опубликованной в издании НИН.

Александр Вучич Zoran Žestić

По словам Поноша, армия является тем инструментом, который переносится из поколения в поколение, и его необходимо использовать строго по назначению. Тем не менее, утверждает Понош, главнокомандующий сербской армией Александр Вучич «отдает приказы, как ему заблагорассудится, а кроме того, еще и говорит военным, каким образом им нужно исполнить его приказы».

«Вучич приводил армию в боевую готовность за последние несколько лет больше раз, чем Тито (Йосип Броз Тито, пожизненный президент СФРЮ — ИА REGNUM) за всю свою жизнь. Начальник Генштаба послушно моргает глазами и на один чих так называемого главнокомандующего поднимает МиГи для того, чтобы уничтожить дрон, а всю армию из-за передвижений несколько рот полиции Альбина Курти (премьер-министр сепаратистского Косово — ИА REGNUM)», — заявил Понош.

Напомним, что ранее ВВС Сербии недалеко от административной линии с южным краем Косово и Метохия сбили беспилотник, который, как предполагается, следил за передвижением сербской армии.