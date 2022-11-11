Валенсия, Испания, , 06:53 — REGNUM 10 ноября в Валенсии на стадионе «Месталья» футбольный клуб «Валенсия» в матче 14-го тура испанской Ла Лиги сезона 2022/23 одержал крупную победу над «Бетисом». Основное время встречи завершилось со счетом 3:0.

ФК «Валенсия» valenciacf.com

Забитыми мячами в составе «летучих мышей» отметились Андре Алмейда (63’), Уго Гильямон (81’ пенальти) и Джастин Клюйверт (90+3’ Хосе Луис Гайя). Единственную красную карточку на 61-й минуте получил защитник гостей Эдгар Гонсалес.

Составы команд:

«Валенсия»: Мамардашвили, Тьерри Коррейя, Хосе Луис Гайя, Дженк Озкачар, Эрай Джемерт, Юнус Муса (Димитри Фулькье, 85’), Николас Гонсалес (Уго Гильямон, 79’), Андре Алмейда, Саму Кастильехо (Джастин Клюйверт, 69’), Сэмуел Лино, Хуго Дуро (Маркос Андре, 79’).

«Бетис»: Руй Тиагу Силва, Эдгар Гонсалес, Виктор Руис, Алекс Морено, Юссуф Сабали (Айтор Руибаль, 82’), Гидо Родригес (Поль Акуоку, 58’), Серхио Каналес, Луис Энрике, Вильям Карвалью (Родри, 58’), Хуан Крус (Херман Песселья, 65’), Виллиан Жозе.

«Валенсия», одержав пятую победу в сезоне и набрав 19 очков, поднялась на 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Бетис» с 24 очками остался на шестой позиции.