Париж, 11 ноября, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Сербия не согласна с тем, чтобы вопрос формирования Сообщества сербских муниципалитетов в Косово и Метохии обсуждался в рамках франко-германского плана по косовскому урегулированию. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 10 ноября в Париже после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Predsednik.rs Александр Вучич

«Как это возможно? Кто-то будет обсуждать то, что мы должны были получить в соответствии с первым соглашением (подписанным с Приштиной — ИА REGNUM) в рамках заключительного соглашения. Я не слишком умный, но я не идиот. Это дело не пройдет», — процитировало агентство «Танюг» слова Вучича.

Напомним, что в соответствии с Брюссельским соглашением, подписанным в 2013 году между Белградом и Приштиной при посредничестве ЕС, сепаратистские власти в Косово должны формировать ассоциацию сербских муниципалитетов. Приштина до сих пор не выполнила этот пункт Брюссельского соглашения, хотя Белград выполнил почти все свои обязательства в рамках этого документа.