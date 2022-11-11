Москва, 11 ноября, 2022, 04:47 — ИА Регнум. В Москве начал свою работу Международный фестиваль промышленного дизайна Design Act. Об этом 10 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Фестиваль, который, как отмечают организаторы, делал в своей работе десятилетнюю паузу, проходит в центре современного искусства «Винзавод». На этот раз главная тема конкурса звучит как «Ревизия». Во время пресс-конференции руководители мероприятия пояснили, что они хотят открыть новых авторов в направлении промышленного дизайна.

В качестве идеолога фестиваля выступает его основатель Игорь Шулинский. Посетители мероприятия получат возможность ознакомиться с историей российского промышленного дизайна, в экспозиции также будет исследоваться тема его настоящего и будущего. Последний день работы фестиваля — 13 ноября 2022 года.