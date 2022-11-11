Москва, , 08:49 — REGNUM Объединенный рынок электроэнергии России и Белоруссии должен заработать с 1 января 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго РФ.

Электроэнергия ИА REGNUM

На первом этапе операции по купле-продаже электроэнергии будут осуществляться через уполномоченных субъектов хозяйствования — по одному от каждой стороны.

С 2025 года объединенный рынок электроэнергии России и Белоруссии должен быть синхронизирован с работой рынка электрической энергии Евразийского экономического союза. Через два года предусматривается «более глубокая интеграция с расширением субъектного состава участников рынка».

В Минэнерго также сообщили, что до конца года Россия и Белоруссия подпишут межправительственное соглашение по обращению с отработавшим ядерным топливом.