Париж, , 23:49 — REGNUM В манифестациях во Франции в связи с забастовкой работников транспортной сферы, требующих повышения зарплаты, приняли участие 10 ноября 30 тысяч человек, пишет Le Parisien.

Морозовская стачка

С этими данными, которыми располагают местные власти, не согласились организаторы стачки. Так, по данным профсоюза «Всеобщая конфедерация труда», в демонстрациях приняли участие не менее 100 тысяч человек.

Отмечается также, что уличные манифестации прошли в сотнях городов Франции. В Париже на улицы вышли десять тысяч человек (по данным парижского МВД — 2,4 тыс. человек).

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