Зима в Германии может стать одной из самых тёплых за 30 лет
Берлин, 10 ноября, 2022, 23:46 — ИА Регнум. Предстоящая зима в Германии может стать одной из самых тёплых за последние десятилетия, что позволит стране сэкономить на потреблении энергоносителей. Об этом сообщает 10 ноября Немецкая метеорологическая служба (DWD).
Согласно прогнозам синоптиков, средняя температура воздуха на территории Германии зимой может составить около +2 °C.
«Таким образом, предстоящая зима может войти в число 33% самых мягких зим референсного интервала 1991–2020 годов», — говорится в сообщении.
В пресс-релизе DWD также приводится комментарий главы Федерального сетевого агентства Германии Клауса Мюллера, по словам которого, столь тёплая зима может помочь сократить потребление газа в стране на 20% от обычного объёма.
Вместе с тем он отметил, что экономия энергоресурсов по-прежнему остаётся на повестке дня в Германии, поскольку «даже нескольких холодных дней может быть достаточно, чтобы потребление возросло и хранилища быстро опустели».