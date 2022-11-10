Берлин, 10 ноября, 2022, 23:46 — ИА Регнум. Предстоящая зима в Германии может стать одной из самых тёплых за последние десятилетия, что позволит стране сэкономить на потреблении энергоносителей. Об этом сообщает 10 ноября Немецкая метеорологическая служба (DWD).

(сс) lisatheobald Зима в Германии

Согласно прогнозам синоптиков, средняя температура воздуха на территории Германии зимой может составить около +2 °C.

«Таким образом, предстоящая зима может войти в число 33% самых мягких зим референсного интервала 1991–2020 годов», — говорится в сообщении.

В пресс-релизе DWD также приводится комментарий главы Федерального сетевого агентства Германии Клауса Мюллера, по словам которого, столь тёплая зима может помочь сократить потребление газа в стране на 20% от обычного объёма.

Вместе с тем он отметил, что экономия энергоресурсов по-прежнему остаётся на повестке дня в Германии, поскольку «даже нескольких холодных дней может быть достаточно, чтобы потребление возросло и хранилища быстро опустели».