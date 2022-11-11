Минск, , 10:24 — REGNUM Белоруссия поддерживает проведение Чемпионата мира по футболу в Катаре в этом году и выступает против необоснованных атак со стороны «западного мира» на организаторов турнира. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, его комментарий опубликован на сайте белорусского дипломатического ведомства.

МИД Белоруссии © ИА REGNUM

Как отметил Глаз, Катар, став первой арабской страной, получившей право провести ЧМ по футболу, проделал для организации турнира огромную работу, построил множество объектов. Тем не менее он столкнулся с критикой со стороны западных государств и даже отдельными призывами к бойкоту.

По словам пресс-секретаря МИД, Белоруссия знает, сколько усилий требуется для приема международных соревнований, и также не раз испытывала на себе подобную «несправедливую критику» и понимает ее мотивы.

«Это двойные стандарты так называемого «цивилизованного западного мира», при которых яркое спортивное мероприятие без стеснения используется для откровенного буллинга другой страны в своих корыстных целях. К сожалению, для отдельных циничных функционеров на Западе спорт уже давно стал одним из инструментов удовлетворения своих политических амбиций и достижения целей», — заявил Глаз.

Как сообщало ИА REGNUM, Катар столкнулся с критикой уже после того, как выиграл право на проведение турнира в 2010 году. Основная претензия — в нарушении прав человека, в частности, рабочих, которые трудились на возведении объектов для чемпионата.