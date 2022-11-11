Минск, 11 ноября, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Белоруссия поддерживает проведение Чемпионата мира по футболу в Катаре в этом году и выступает против необоснованных атак со стороны «западного мира» на организаторов турнира. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, его комментарий опубликован на сайте белорусского дипломатического ведомства.

ИА REGNUM МИД Белоруссии

Как отметил Глаз, Катар, став первой арабской страной, получившей право провести ЧМ по футболу, проделал для организации турнира огромную работу, построил множество объектов. Тем не менее он столкнулся с критикой со стороны западных государств и даже отдельными призывами к бойкоту.

По словам пресс-секретаря МИД, Белоруссия знает, сколько усилий требуется для приема международных соревнований, и также не раз испытывала на себе подобную «несправедливую критику» и понимает ее мотивы.

«Это двойные стандарты так называемого «цивилизованного западного мира», при которых яркое спортивное мероприятие без стеснения используется для откровенного буллинга другой страны в своих корыстных целях. К сожалению, для отдельных циничных функционеров на Западе спорт уже давно стал одним из инструментов удовлетворения своих политических амбиций и достижения целей», — заявил Глаз.

Как сообщало ИА REGNUM, Катар столкнулся с критикой уже после того, как выиграл право на проведение турнира в 2010 году. Основная претензия — в нарушении прав человека, в частности, рабочих, которые трудились на возведении объектов для чемпионата.