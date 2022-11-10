Кременная, ЛНР, , 23:39 — REGNUM В течение всего дня 10 ноября в районе Кременной — Сватово (ЛНР) идут тяжелые бои, сообщил в своем телеграм-канале («Старше Эдды») военный журналист Герман Куликовский.

Памятный знак советским воинам — работникам мебельного комбината, Кременная Александр Погожев © ИА REGNUM

“ВСУ атакуют. К счастью, на данном участке фронта с нашей стороны воюют люди опытные, и у [ВСУ] сегодня, как и в предыдущие дни, не получилось пробить нашу оборону», — отметил Куликовский.

Бой продолжается, добавил он.

Ранее 10 ноября власти Луганской республики сообщили, что в результате обстрелов ВСУ в Кременной были ранены шестеро мирных жителей.