Апасео-эль-Альто, , 23:37 — REGNUM Девять человек погибли в результате нападения бандитов на бар в муниципалитете Апасео-эль-Альто (штат Гуанахуато, Мексика), сообщается 10 ноября в заявлении местных властей.

Стрельба Цитата из к/ф «Жмурки». Реж. Алексей Балабанов. 2005. Россия

Нападение на бар совершила группа вооружённых людей, подъехавших к заведению на внедорожнике. Ворвавшись в бар, они открыли стрельбу, убив четверых женщин и пятерых мужчин. Кроме того, ещё две женщины ранены.

Бандиты скрылись; мотивы преступления, которое расследуют местные правоохранители, пока не ясны.

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