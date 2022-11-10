Мексика, 10 ноября, 2022, 23:37 — ИА Регнум. Девять человек погибли в результате нападения бандитов на бар в муниципалитете Апасео-эль-Альто (штат Гуанахуато, Мексика), сообщается 10 ноября в заявлении местных властей.

Цитата из к/ф «Жмурки». Реж. Алексей Балабанов. 2005. Россия Стрельба

Нападение на бар совершила группа вооружённых людей, подъехавших к заведению на внедорожнике. Ворвавшись в бар, они открыли стрельбу, убив четырех женщин и пятерых мужчин. Кроме того, ещё две женщины ранены.

Бандиты скрылись; мотивы преступления, которое расследуют местные правоохранители, пока не ясны.