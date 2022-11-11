Лос-Анджелес, США, , 04:47 — REGNUM В Сеть выложили трейлер боевика «Джон Уик 4», главную роль в котором вновь исполнит Киану Ривз. Ролик был опубликован 10 ноября на YouTube-канале Lionsgate Movies.

Киану Ривз в роли Джона Уика 3 Цитата из к/ф «Джон Уик 3». реж Чад Стахелски. 2019. США

Авторы картины показали в проморолике, как Джон Уик привычным для себя образом решает свои проблемы, на этот раз они найдут профессионального киллера в Париже. Зрители могут видеть в кадре Лоуренса Фишберна, Иэна Макшейна, Лэнса Реддика, Донни Йена, Билла Скарсгарда и других известных голливудских актёров.

Напомним, премьера четвёртой части «Джона Уика» состоится 23 марта 2023 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что Киану Ривз снимется в спин-оффе франшизы «Балерина», съёмки которого сейчас проходят в Праге.

Читайте ранее в этом сюжете: Дмитрий Нагиев пытается выжить в лесу в трейлере фильма «На ощупь»